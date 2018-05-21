Trump'tan FBI'a casusluk suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında o dönem Obama yönetiminde
olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürüyor. Trump Pazar akşamı Twitter
hesabından yaptığı paylaşım ile bugün Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin inceleme başlatmasını resmi
olarak talep edeceğini duyurdu.
Trump tweetinde FBI ve Adalet Bakanlığının (DOJ) siyasi amaçla mı kendi kampanya ekibine sızdığı veya
takip ettiği, ayrıca bu talebin dönem iktidardaki Obama hükümeti içinden birileri tarafından mı geldiğinin
araştırmasını isteyeceğini bildirdi.
Demokrat Partili poitkacılar ise Trump’ın endişelerini "saçmalık" olarak değerlendirdi. Temsilciler Meclisi
İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat partili üyesi Adam Schiff, Trump’ı dikkatleri karşı karşıya olduğu ve
giderek artan hukuki zorluklardan bir başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Schiff, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, Trump’ın "Adalet Bakanlığı'ndan araştırmasını talep ettiği konunun doğru olmadığı
ortaya çıkacaktır, bu görevi suistimal etmektir" ifadelerini kullandı.
Trump, geçen hafta Cuma günü en az bir FBI çalışanının kampanya ekibine sızmış olabileceğini iddia
etmişti. Ancak ne Trump ne de avukatı Rudy Giuliani, buna şimdiye dek bir kanıt gösterebiliyor. New
York’un eski Belediye Bakanı Giuliani, CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada kendisinin de Trump’ın
da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.
Aynı zamanda eski bir FBI Başkanı da olan Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile
olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de
özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti. Trump ise iddiaları reddediyor ve bir cadı avının kurbanı olduğunu
öne sürüyor.
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