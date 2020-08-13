  • BIST 1.114
  • Altın 454,597
  • Dolar 7,2563
  • Euro 8,5572
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Trump’tan oy pusulalarının ‘ölülere, kedilere ve köpeklere’ gittiği iddiası

» »
Trump’tan oy pusulalarının ‘ölülere, kedilere ve köpeklere’ gittiği iddiası
Trump’tan oy pusulalarının ‘ölülere, kedilere ve köpeklere’ gittiği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede “posta yoluyla” yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının “ölülere, kedilere ve köpeklere” de gittiğini öne sürdü.

Trump, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, Demokratlar’ın, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 Kasım’daki seçimlerin posta yoluyla yapılması talebini eleştirdi.

Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin ABD seçimlerine müdahale edeceği iddialarına işaret eden Trump, “Seçimlerdeki asıl problem Çin, İran ya da Rusya olmayacak, asıl sıkıntı Demokratlar olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar ve Beyaz Saray’ın, Kovid-19 teşvik paketi konusunda anlaşamadığını vurgulayan Trump, “Demokratlar, posta yoluyla oylama için 3,5 milyar dolar para istiyor. Uzaktan oylama ülkemiz tarihindeki en büyük hile olur.” ifadesini kullandı.

Trump, Demokratların istedikleri parayı alamayacaklarını, posta ofisi için istenen 25 milyar doları da vermeyeceklerini kaydetti.

Posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının güvenli olmadığını belirten Trump, “Birçok oy pusulası ölü insanlara gönderiliyor. Hatta bence bazı pusulalar da kedi ve köpeklere gidiyor.” diye konuştu.

Kovid-19’un genç insanlarda daha az ölümcül olduğuna dikkati çeken Trump, “65 yaş altında bir yılda kalp hastalıklarından ölen Amerikalı sayısının, Kovid-19’dan ölenlerin 5 kat daha fazlası olduğunu öğrendik.” dedi.

Öte yandan Trump, Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden’ın kendisine yardımcı olarak Kamala Harris’i seçmesine şaşırdığını, Harris’in geçmişte Biden’ı sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi.

Trump hem Biden hem de Harris’in polis teşkilatlarına verilen fonların kesilmesini istediğini belirterek, “Hangi polis Biden’a oy vermek ister ki?” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı11 Ağustos 2020 Salı 12:54
  • ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği salondan çıkarıldı11 Ağustos 2020 Salı 09:19
  • ABD Sağlık Bakanı Azar'dan aşı açıklaması geldi!10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:13
  • Brezilya'da ölü sayısı 100 bini aştı09 Ağustos 2020 Pazar 19:19
  • ABD istihbaratı: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor09 Ağustos 2020 Pazar 10:22
  • Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:01
  • Trump: "Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim"08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:11
  • Trump ile Biden arasına bu kez ‘tanrı’ girdi07 Ağustos 2020 Cuma 15:17
  • Kolombiya, Ekvador Ve Guatemala'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Artıyor07 Ağustos 2020 Cuma 10:06
  • Trump'tan Kanada'dan Gelen Alüminyuma Yüzde 10'luk Gümrük Vergisi İçin Kararname07 Ağustos 2020 Cuma 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti