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TT makyajlandı

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Makyajla birlikte dışında küçük yenilikler gören Audi TT’nin içindeki degişim daha kolay fark ediliyor.
TT makyajlandı

'nin üçüncü nesil TT modeli, hafif bir makyaj gördü. Bu makyajla birlikte TT, yeni tasarımlı tamponlara, ızgara ve hava girişlerine sahip oldu. Özellikle ön ve arka tampondaki girintiler TT'nin daha sportif olmasını sağlıyor Audi'nin tasarım dilini taşımaya devam eden TT'de 200 HP'lik 2.0 litrelik turbo motor yer alıyor ve bu araç TT 40 TFSI olarak adlandırılıyor.

TT 45 TFSI'da ise 230 ya da 245 HP'lik motor yer alıyor ve bu araçlarda Quattro seçeneği de var. TT 40 TFSI ve TT 45 TFS'da 6 ileri manuel ya da 7 ileri S Tronic şanzıman seçeneği var. Sadece 7 ileri S Tronic şanzımana sahip olacak olan TTS'de görev yapan 2.0 litrelik benzinli motor 310 HP gücünde. En performanslı TT olan TT RS'te ise 400 HP gücünde 5 silindirli 2,5 litrelik motor yer alıyor. TT'de dizel motor seçeneği ise şimdilik yok. Yeni sportif koltuklara sahip olan TT'de 12,3 inçlik dijital multimedya ekranı var. Yeni nesil gösterge tablosu olan bu araçta sesli komut özellikli MMI multimedya sistemi ve Bang & Olufsen ses sistemi de yer alıyor. TT Roadster'da ise ses yalıtımının arttığı belirtilirken bu aracın açılır tavan sisteminde de hafifleme olmuş. Ayrıca tavan, 50 km/s'ye kadar olan hızlarda 10 saniyede açılıp kapanabiliyor. , 2018'in sonlarında doğru yollara çıkacak.

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