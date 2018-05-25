TÜK Uyardı: “Arpa buğday alım- satımı izne tabi”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), arpa ve buğday alım - satımı yapmak isteyenlerin, izin için kuruma müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), arpa ve buğday alım - satımı yapmak isteyenlerin, izin için kuruma müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yapılan açıklamada, gazetelerde gerçek ve/veya tüzel kişilerin gazetelerde ilan vermek suretiyle arpa ve buğday alımı yapacaklarını duyurduklarının tespit edildiği belirtilerek, 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası uyarınca yemlik arpanın denetime tabi madde ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, yasa uyarınca denetime tabi maddeyi sadece Toprak Ürünleri Kurumu veya kurumdan yazılı izin alan kişilerin satın alabileceği; izin almadan başka birine satamayacağı; kurum, yetkili kıldığı bayiler ve izinli kişiler dışında hiç bir kişinin, makul bir süre kendisine yetecek miktardan fazla denetime tabi maddeyi evinde veya denetiminde bulunduramayacağının hükme bağlandığı vurgulandı.

PARA VE HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Buğdayın ise şartlı denetime tabi olduğu ve yurt dışından buğday ithalatlarında dahi TÜK’ten izin alındığı hatırlatılan açıklamada, “32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın ‘Suç ve Cezalar’ yan başlıklı 22. maddesi Yasa’nın 15’inci maddesi kurallarına aykırı davranarak, denetime tabi maddeyi Kurumun yazılı izni bulunmadan satın alan veya Kurumun yazılı izni bulunmadan denetime tabi maddeyi Kurumdan veya Kurumun yetkili bayilerinden başka kişilere satan kişiler için hem para ve hem de hapis cezası öngörmektedir” denildi.

Buna göre arpa ve buğday alım satımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, alıma başlamadan önce izinlendirilmek amacıyla TÜK’e yazılı olarak müracaat etmesi ve izinlendirilmeleri halinde alım-satım işlemlerine başlamaları gerektiği kaydedildi.