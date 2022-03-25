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Türk Dermatoloji Derneği’nden ‘kalıcı oje’ uyarısı: ‘Tırnağını kaybeden hastalar var’

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Türk Dermatoloji Derneği’nden ‘kalıcı oje’ uyarısı: ‘Tırnağını kaybeden hastalar var’
Türk Dermatoloji Derneği’nden ‘kalıcı oje’ uyarısı: ‘Tırnağını kaybeden hastalar var’

Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, kalıcı ojeyle manikür-pedikür uygulamaları nedeniyle son dönemde tırnak çevresi enfeksiyonuyla gelen hastaların arttığını söyleyerek uyardı.

 

Prof. Dr. Koçyiğit, AA’nın aktardığı açıklamasında “Doğru tekniklerle manikür ve pedikür uygulaması yapılmadığı takdirde o bölgeye bir mikroorganizma girer ve bunun üzerini üç-dört hafta dış ortamla ilişkiyi kesecek şekilde kalıcı ojeyle kapatırsanız tırnakta enfeksiyona sebep olur” dedi.

 

‘Kemiğe inen enfeksiyon dahi var’

Kalıcı oje sebebiyle tırnaktaki enfeksiyonun uzun süre fark edilemediğine işaret eden Koçyiğit, şunları söyledi: “Son zamanlarda giderek artan sayıda kalıcı oje sonrası tırnak çevresi enfeksiyonuyla gelen hastalarla karşılaşıyoruz. Maalesef bazı hastalarda enfeksiyonun geç fark edilmesi nedeniyle kemiğe inen enfeksiyonla dahi karşı karşıya kalınıyor. Aylarca antibiyotik tedavisi almak zorunda kalan veya tırnağını kaybeden hastalarımız var.”

‘Ellerde erken yaşlanmaya neden olabilir’

Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, kalıcı ojenin sık tekrarlanmasının tırnakta zayıflık, renk değişikliği, kolay kırılma, el derisinde ise UV maruziyeti nedeniyle erken yaşlanma belirtileri, lekelenmeler, elastikiyet kaybı gibi problemlere sebep olabileceğini ifade etti.

El derisinde oluşabilecek risklere karşı kalıcı oje uygulaması esnasında UV korumalı eldivenlerin parmak uçları kesilerek kullanılabileceğini belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: “Kalıcı ojenin tırnak yüzeyi uzun süre tamamen kapalı kaldığı için art arda yapılmasını tavsiye etmiyoruz. İdeal olanı sadece özel durumlar için kalıcı oje yaptırıp diğer zamanlarda normal oje kullanmaktır. Kalıcı oje uygulamalarından sonra tırnakta herhangi bir şişlik, ağrı ya da kızarıklık fark edilirse hiç vakit kaybetmeden bir dermatoloğa başvurulmalı.”

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