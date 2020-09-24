Türk takımları tur için sahada!

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray, tek maç üzerinden oynanacak statüsüyle sahada olacak. Kazanan takımlar yoluna ‘play-off' turundan devam edecek, yenilenler Avrupa defterini kapatacak
Perde 20.00'de açılacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası macerasında Alanya, Norveç'ten Rosenborg'a konuk olacak. Temsilcimiz kazanırsa, Mura-PSV mücadelesinin galibiyle eşleşecek.
Saat 20.00'deki diğer maç Beşiktaş'ın. PAOK yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne gerileyen siyah-beyazlılar, Portekiz'den Rio Ave'yi ağırlıyor. Beşiktaş galip gelirse Milan-Bodo Glimt turunu geçen takımla rakip olacak.
Avrupa Ligi macerasına Bakü'de başlayan, Neftçi'yi 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray, 21.00'de TT Stadı'nda bu kez Hırvatistan'dan Hajduk Split'i ağırlayacak. Süper Lig'in formda ekibi ve lideri Cimbom, Hajduk'u eleyip Willem II-Rangers eşleşmesinin galibini beklemenin peşinde.
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