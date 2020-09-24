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Türk takımları tur için sahada!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı play-off için sahada! Alanyaspor, Norveç'te; Beşiktaş ile Galatasaray da İstanbul'da tur bileti arayacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda elenen Avrupa'ya veda edecek.
Türk takımları tur için sahada!

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray, tek maç üzerinden oynanacak statüsüyle sahada olacak. Kazanan takımlar yoluna ‘play-off' turundan devam edecek, yenilenler Avrupa defterini kapatacak

Perde 20.00'de açılacak. Tarihinin ilk Avrupa kupası macerasında Alanya, Norveç'ten Rosenborg'a konuk olacak. Temsilcimiz kazanırsa, Mura-PSV mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Saat 20.00'deki diğer maç Beşiktaş'ın. PAOK yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa Ligi'ne gerileyen siyah-beyazlılar, Portekiz'den Rio Ave'yi ağırlıyor. Beşiktaş galip gelirse Milan-Bodo Glimt turunu geçen takımla rakip olacak.

Avrupa Ligi macerasına Bakü'de başlayan, Neftçi'yi 3-1 yenerek tur atlayan Galatasaray, 21.00'de TT Stadı'nda bu kez Hırvatistan'dan Hajduk Split'i ağırlayacak. Süper Lig'in formda ekibi ve lideri Cimbom, Hajduk'u eleyip Willem II-Rangers eşleşmesinin galibini beklemenin peşinde.

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