“Türk Vatandaşlığını Bırakırım” Diyen Dr. Öz’ü Trump’a Şikayet Etmişler

New York Times, Öz'ün rakibi olan David McCormick'in eşinin ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a Öz'ü şikayet ettiğini ortaya çıkardı.

ABD’de geçen yılın sonunda Pennsylvania’dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına atılan ülkenin önde gelen isimlerinden Dr. Mehmet Öz’ün adaylığı tartışılmaya devam ediyor…

Geçen hafta seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını söyleyerek gündem olan Dr. Öz’ün rakiplerinin, ünlü doktoru ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a şikayet ettiği ortaya çıktı… Gelecek seçimlerde başkanlığa yeniden aday olma sinyali veren Trump ile görüşen Dr. Öz’ün rakibi David McCormick’in yaptığı görüşmenin detaylarını New York Times paylaştı.

NY Times’ın haberinde Dr. Öz’den birkaç ay sonra senatörlük yarışına giren McCormick’in, adaylığını açıklamadan önce Florida’ya eşi Dina Powell McCormick ile giderek özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Haberde Powell McCormick’in Trump ile görüşerek Dr. Öz’ü kötülediği belirtildi.

Trump yönetiminde Kıdemli Ulusal Güvenlik Uzmanı olarak Trump ile birebir çalışma şansı olan Dina Powell McCormick’in, “Dr. Öz’ün Müslüman geçmişi, Pennsylvania’daki ABD Senato yarışında siyasi bir engel yaratabilir” dediği belirtildi.

New York Times’a konuşan dört farklı kaynak, Powell McCormick’in Trump’a görüşmede Dr. Öz’ün başörtülü bazı kadınlarla çekilmiş fotoğraflarını söyledi. Çiftin, Trump’a Dr. Öz’ü şikayet ettiği belirtilirken bunun hem seçilme konusunda bir sıkıntı yaratabileceğini hem de siyasi bir engel olabileceğini söylediği de aktarıldı.

“DİN KONUSU GÜNDEME GELMEDİ”

McCormick’in sözcüsü Jess Szymanski, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bir karalama kampanyası olduğunu söyledi.

Szymanski, “Bu iddialar Dr. Öz’ün çifte vatandaşlığı gibi meşru ulusal güvenlik endişelerinden ilgiyi dağıtmak için ortaya atıldı” dedi. Öte yandan hiçbir zaman Dr. Öz’ün mensup olduğu din ile ilgili Trump’a bir şikayette bulunulmadığı da belirtildi ve sadece Dr. Öz’ün Türk vatandaşlığının gündeme geldiği belirtildi.