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'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'

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Belçika'da Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in Türk asıllı öğrencilere Türkçe dersi verilmesine tepki göstermesinin ardından Ghent Belediyesinin eğitimden sorumlu üyesi Türkçe derslerinin devam edeceğini açıkladı.
'Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil'

Flamanca yayın yapan Knack dergisine göre, Ghent Belediyesinin eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu meclis üyesi Elke Decruynaere, Zuhal Demir'in Türkçe derslerine yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Demir'in iddia ettiği gibi Türkçe derslerine imkan sağlanmasının entegrasyon politikalarına karşı olmadığını belirten Decruynaere, "Durumun az entegre olmuş gençlerle hiçbir alakası yok. Aksine, bu çocuklar o kadar fazla entegre olmuş ki artık Türkçe konuşamıyorlar. Türkçe derslerinin iptal edilmesi gündemde değil." dedi.

Decruynaere, Ghent Belediyesinin okul sonrası verilen Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmeye devam edeceğini bildirdi.

Türkçe derslerinin iptal edilmesinin öğrencilerin aşırı sağcı ya da milliyetçi akımlara kapılma ihtimalini de artıracağını söyleyen Decruynaere, Türkiye ile yapılan anlaşma uyarınca ders esnasında siyasi ve dini içeriğin kullanılmasının yasak olduğuna dikkati çekti.

Decruynaere, ebeveynlerin de dersleri kontrol amaçlı takip ettiğini kaydetti.

Türk asıllı öğrencilere sınıf tahsis edilmesinde özel bir durum olmadığına ve benzer uygulamaların farklı dillerde de yapıldığına işaret eden Decruynaere, anlaşma uyarınca tüm kuralların yerine getirildiğini ifade etti.

"Demir Türk toplumunu hedef alarak prim yapmaya çalışıyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) Türk kökenli milletvekili ve Ghent meclis üyesi Veli Yüksel de Eşit Haklardan Sorumlu Bakan Demir'in Türk kökenli çocukları desteklemek için verilen Türkçe derslerine karşı çıkmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Yüksel, "Demir’in bu çıkışı Türk toplumunu hedef alarak ucuz prim yapma çabasından başka bir şey değil. Demir bugüne kadar neden Lehçe, Rusça veya İtalyanca derslerine karşı çıkmadı? Burada bir çifte standart söz konusu ve bunu kınıyoruz." dedi.

"Belçikalı" bakan Demir derslere karşı çıkmıştı

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisine bağlı olan Eşit Haklardan Sorumlu Bakan Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki göstermiş, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Geçen yıl yaptığı açıklamada "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklerin Flaman toplumuna entegre olmasından çok korkuyor, o yüzden bu Türkçe derslerini sağlıyor." açıklamasında bulunmuştu. 

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