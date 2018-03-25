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Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi, yarın başlıyor

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Türkiye – Avrupa Birliği Zirvesi, yarın Varna’da yapılıyor.
Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi, yarın başlıyor

Zirve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker’in liderliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye-AB Zirvesi, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yarın Varna’da yapılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker’in liderliğinde gerçekleşecek zirve akşam saatlerinde ev sahibi Borisov’un konuklarını karşılamasıyla başlayacak.

En az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

Ankara, “güven tesisi” için AB’nin daha yapıcı tutum sergilemesini istiyor.

Bunun için de Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılması, terörle mücadeleye yönelik somut adımlar bekliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı “müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin” Türkiye’nin en önemli talebi olduğunu belirtiyor.

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