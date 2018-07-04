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Türkiye bölgede bir istikrar gücü olabilir

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ABD'li Senatör Graham, Irak'taki milis güçlerin, yeni hükümetin önündeki en önemli sıkıntılardan biri olacağını belirterek, bölgenin istikrarı konusunda Türkiye'nin rolünden övgüyle söz etti.
Türkiye bölgede bir istikrar gücü olabilir

ABD'li Senatör Lindsey GrahamIrak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasında basın toplantısı düzenledi.

Graham, terör örgütü DEAŞ'ı silahla bitiremeyeceklerini, güçlü bir ekonomi ve iyi bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Irak ve Suriye'deki ABD varlığı olmasa Irak'ta DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak zor. Buradaki ABD varlığı aynı zamanda bölgenin istikrarına da hizmettir." ifadelerini kullanan Graham, Irak'taki güvenlik durumunda büyük ölçüde iyileşme yaşandığını kaydetti.

"Türkiye, bölgede bir istikrar gücü olabilir"

Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili olarak Graham, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'deki güçlerimizin varlığına ilişkin endişeleri konusunu görüştüm. Türkiye, bölgede bir istikrar gücü olabilir." dedi.

Graham, Irak hükümetinin karşılaşacağı en önemli sıkıntılardan birinin, milis güçlerle alakalı nasıl bir tavır geliştirileceği ve hükümete nasıl dahil edilecekleri mevzusu olduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Kongresi'nden gelen heyet dün Bağdat ziyareti kapsamında, Irak'taki ABD'li danışmanların sayısının azaltılması konusunu görüşmüştü.

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