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Türkiye' de Öğrenci Yurdunda Dehşet! Kafasını Satırla Kesip, Göğsünün Üstüne Koydu

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Öğrenci Yurdunda Dehşet! Kafasını Satırla Kesip, Göğsünün Üstüne Koydu: Deccal'i Vurdum
Türkiye' de Öğrenci Yurdunda Dehşet! Kafasını Satırla Kesip, Göğsünün Üstüne Koydu

Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Güney daha sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı.

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertti. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

 

"DECCAL'İ VURDUM" DİYE BAĞIRDI

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Ardından satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.

"SESSİZ BİR ÖĞRENCİYDİ"

Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Diğer yandan, Mehmet Sami Tuğrul'un kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

Antalya'da öğrenci yurdunda dehşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum
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