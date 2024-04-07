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Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı

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Son dakika.. Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı

 Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere deprem bölgelerini ziyaret eden ve akşam Süper Kupa için Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'na geçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde Başkan Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ SEÇİM İÇİN İMZA TOPLAMAYA BAŞLAYACAKTI

Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun değişiklik istediği TFF Yönetimi için Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü seçim için noter tasdikli imza toplamaya yarından itibaren başlayacaktı. 

BÜYÜKEKŞİ: SEÇİM 18 TEMMUZ'DA

Adıyaman'a gelen TFF Başkanı Büyükekşi'ye bu durum hatırlatılınca 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapmayı planladıklarını ifade eden Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

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