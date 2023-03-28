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Türkiye-Hırvatistan maçı muhtemel 11’leri

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EURO 2024 elemelerindeki ilk maçını kazanan Ay-Yıldızlı ekibin rakibi, son iki Dünya Kupası’nda bir ikincilik, bir de üçüncülük yaşayan Hırvatistan. Galibiyetle fark 5 olacak.
Türkiye-Hırvatistan maçı muhtemel 11’leri

2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye bugün Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa BŞB Stadı'nın 11 yıl sonra ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ay-Yıldızlılar adına büyük önem taşıyor.

Gruba 2-1'lik Ermenistan galibiyetiyle başlayan milliler, en güçlü rakibi olarak öne çıkan Hırvatları da devirirse puanını 6 yapacak, hem liderliğini sürdürecek hem de elemeleri zirvede bitirme adına önemli bir eşikten geçecek. Hırvatistan, Galler'le, son dakikada yenilen golle 1-1 berabere kalmıştı.

YA ENES ÜNAL YA CENK TOSUN

Türkiye’de gözler Enes Ünal'da. Ermenistan deplasmanında sakatlanan Enes Ünal'ın maça yetiştirilememesi halinde Cenk Tosun ilk 11'e girebilir. Sağ bekte de Stefan Kuntz, Zeki Çelik ile Onur Bulut arasında bir seçim yapacak. Kuntz'un güçlü rakibine karşı dörtlü savunma düzeni ile sahaya çıkması bekleniyor. Salih Özcan, orta sahayı güçlendirecek. Zlatko Dalic de mutlak galibiyet istiyor. Dalic; Modric, Brozoivc, Pasalic, Perisic ve Kramaric gibi yıldızlarını bir arada oynatacak. Diğer maçta Galler, Letonya'yı ağırlayacak.

 

BURSA UĞURU

Türkiye, Bursa'da tam 11 yıl sonra bir milli maç oynayacak. Karşılaşmanın tüm biletleri satıldı. Elde edilecek gelir ‘Omuz Omuza' kampanyasına bağışlanacak. Bursa'da daha önce oynanan sekiz maçta üç galibiyet ve üç mağlubiyet yaşadık ancak çok önemli rakipleri yendik. 1998 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı, EURO 2000 elemelerinde de Almanya'yı Bursa Atatürk Stadı'nda 1-0'lık skorlarla mağlup etmiştik.

  • Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Kerem, Cengiz, Hakan, Enes (Cenk).
  • Hırvatistan: Livakovic, Sosa, Gvardiol, Sutalo, Stanisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric.
  • Saat: 21.45
  • Yayın: TRT1
  • Stat: Bursa BŞB
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