  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

» »
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.

TÜRKİYE, ERMENİSTAN KARŞISINDA 3'TE 3 YAPTI

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı.

Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.

Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.

A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

UMUT NAYİR İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, ay yıldızlı formayı ilk kez Ermenistan karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Umut, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu.

ORKUN İKİNCİ, KEREM DÖRDÜNCÜ GOLÜNE ULAŞTI

A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.

Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti.

Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan olay açıklama: Lig şaibeli biter22 Mart 2023 Çarşamba 19:20
  • Mesut Özil futbol kariyerine nokta koydu22 Mart 2023 Çarşamba 14:59
  • Fransa’da Kylian Mbappe ve kaptanlık krizi!22 Mart 2023 Çarşamba 13:43
  • Galatasaray ve Fenerbahçe yine birbirine girdi! MHK Başkanı Lale Orta hedefte21 Mart 2023 Salı 11:29
  • Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu20 Mart 2023 Pazartesi 17:38
  • Beşiktaş’ı yıldızları kanatlandırdı! Cenk Tosun, Aboubakar ve Ghezzal…19 Mart 2023 Pazar 19:50
  • Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı18 Mart 2023 Cumartesi 18:17
  • UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi17 Mart 2023 Cuma 21:08
  • Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu17 Mart 2023 Cuma 19:58
  • ‘İstifa’ diye bağıran Galatasaray taraftarına, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten soruşturma!17 Mart 2023 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti