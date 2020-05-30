Türkiye olimpiyatlara hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

Cedi Osman'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ile ilgili, "Olimpiyatlara hazırdık ama olanda hayır vardır. Sakatlığı olan arkadaşlarımız vardı. İbrahim Çolak ve Taha Akgül bir operasyon geçirdi. Onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer arkadaşlarımız daha da motive oldu. Bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu inancı da arkadaşlarımızda görüyorum. En başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

Cedi Osman'ın Türkiye'nin olimpiyat tarihinden sorduğu 5 soruyu da doğru yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, sorulara konu olan eskrim, judo ve güreşle ilgili, "Eskrim önemsediğim bir branş. Bu branşta çok iddialıyız ve güçlü geliyoruz. Geçtiğimiz yıl çok ciddi başarılar kazandık. Tokyo Olimpiyatları'na bu yıl gitseydi judoda da güzel beklentilerimiz vardı. Kota müsabakalarında güzel sonuçlar aldık. Eskrim, judo ve güreşte olimpiyatlar için güzel ümitlerimiz var." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK CEDİ ÇIKARACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çekerek, Cedi Osman gibi başarılı sporcular yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Gençlerin başarılı olması için tüm fırsatları sunduklarını aktaran Kasapoğlu, "Cedi Osman gibi örnekleri artırmamız lazım. Spor altyapısında da çok ciddiyiz. Her yerde mükemmel tesisler var. Farklı branşlarda havuzlardan kortlara ve statlara kadar birçok tesisimiz var. Statlarımız Avrupa'da yok. Bizdeki statlar modernliği, kapasite ve inşaat kapasitesiyle dört dörtlük. Altyapı ve tesis var. Pek çok organizasyon düzenliyoruz ama daha da fazla yapmamız lazım. Durağanlık yok. Sürekli hedefi yukarılara koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cedi Osman'ın takipçilerinden basketbol altyapısıyla ilgili gelen bir soru üzerine Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hangi branşta olursa olsun yetenekli arkadaşlarımızın keşfedilmesinden yanayım. Bunun için yetenek tarama projemiz var. Bilimsel olarak belirlediğimiz 10 farklı parametreyi ölçüyoruz. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uyguluyoruz. Geçen yıl 1 milyon 200 bin çocuğumuzun taramasını yaptık. Şu anda 100 bin çocuğumuz yetenek havuzunda. Bu yıl mart ayında yapacaktık ama Koronavirüsten dolayı yaza erteledik. Kulüplerin altyapıya yatırım yapması için teşvik çalışmalarımız da var."

"MİLLİ VE YERLİ SPORCU ODAKLI BİR POLİTİKAYI ÖNEMSİYORUZ"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli ve yerli sporcu odaklı politikayı önemsediklerini söyledi.

Türkiye'nin genç nüfus olarak Avrupa'nın en avantajlı ülkesi olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"20 milyon genç nüfusla Avrupa'nın en çok genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. O yüzden yetenekleri keşfetmek ve bunu teşvik etmemiz lazım. Bir kulüp sporcu yetiştirirse kolaylık sağlama projelerimiz var. Üretim, milli ve yerli sporcu odaklı bir politikayı önemsiyoruz. Elbette yabancı ve başarılı sporcuya saygımız var ama bizde de ciddi yetenekler var. Sen bizi yurt dışında onurlu, başarılı bir şekilde temsil ediyorsun. Neden daha fazla Cedi Osman'ımız olmasın. Amacımız bu. Futbolda da Avrupa'da oynayan başarılı arkadaşlarımız var. Onları da artırmamız lazım."

Bakanlığın düzenlediği "10 bin pota" projesine değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha çok Cedi çıkaracağız. Cedi Osmanlardan daha çok olacak. Basketbola yeteneği olan gençlerimize her türlü imkanı sunacağız. Pota ise pota, top ise top... Bize yer gösterin saha yapalım, diyoruz. Potasız okul bırakmayacağız. Her türlü imkan var. Yeter ki doğru kurgulayalım." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cedi'nin belirleyeceği 1000 kişiye basketbol topu hediye etmek istediğini söyledi.

CEDİ OSMAN: "OLİMPİYATA GİTME ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM"

Milli basketbolcu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na gitme şansının yüksek olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı ekibin Kanada'da oynanacak olimpiyat elemelerinde mücadele edeceğini hatırlatan Cedi, "Çok genç bir takımımız var. 1995, 1996 ve 1997 doğumlu altın jenerasyon da gelmeye başladı. Tecrübeli ağabeylerimiz de var. Onlarla berabere çok iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Ancak biraz sabretmemiz lazım. Sürekli beraber oynayan bir takım değiliz. Çok ayrıyız. Sadece yazın 1,5 ay bir araya gelerek bir anda mükemmel olamıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Birbirimize alışıyoruz. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Kanada'da şansımızı yüksek görüyorum. Hem kendime hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok yetenekli ve genç bir takımız. Olimpiyatlara gideceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cedi'nin değerlendirmesinin ardından "Ben de inanıyorum. Size güveniyoruz." ifadesini kullandı.