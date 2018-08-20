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"Türkiye saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir"

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Almanya'nın önde gelenlerinden Türkiye uyarıları: Saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir
"Türkiye saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurabilir"

Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporunda Türk Lirası'ndaki değer kaybının Alman ekonomisine risk oluşturdu belirtildi. Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 'Türkiye’nin Batı’da tutulması için her şeyin yapılması gerektiğini' söyledi.

Alman ekonomisi için en büyük riskler olarak ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma yapmadan ayrılmasını gösteren Almanya Maliye Bakanlığı'nın aylık raporunda, "Türkiye'deki ekonomik gelişmeler yeni ve dışsal bir ekonomik risk oluşturuyor" denildi.

Almanya, Türkiye'nin ikinci en büyük yabancı yatırımcısı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yea karşı yaptırım uygulamasıyla birlikte Türk Lirası'nın Amerikan doları karşısında değer kaybı yüzde 40'a ulaştı.

Öte yandan federal koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles'in gerekirse Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi çağrısı Alman siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Karşı sesler ya da şart koşmalar yükselirken SPD'nin eski lideri ve eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki krizin güvenlik politikası açısından Almanya ve Avrupa için risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

"Kendi çıkarımız için, Türkiye'yi Batı'da tutmak için her şeyi yapmalıyız'' diye konuşan Gabriel, aksi takdirde siyasi açıdan izole edilen Türkiye'nin uzun vadede nükleer silahlanmaya gitmesi tehdidinin bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomik istikrarsızlığa sürekleyen tutumuna Almanya ve Avrupa'nın destek vermediğine dair Türkiye'ye açık bir işaret verilmesi gerektiğini vurgulayan Gabriel, şunları söyledi:

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"Bence ABD, NATO müttefikleri arasında yapılmayacak bir şey yapıyor: Yaptırım uygulayarak zaten ekonomik açıdan zor durumda olan ülkeyi uçuruma doğru itiyor… Türkiye eğer NATO'dan uzaklaşırsa ne olur? Korkarım, er ya da geç Türkiye'deki milliyetçi güçler, İran ve Kuzey Kore'de olduğu gibi saldırılmaz olabilmek için nükleer bombaya başvurur.''

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