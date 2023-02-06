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Türkiye ve Suriye: Yüksek Temsilci Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič'in depreme ilişkin açıklaması

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Türkiye ve Suriye: Yüksek Temsilci Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič'in depreme ilişkin açıklaması
Türkiye ve Suriye: Yüksek Temsilci Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarčič'in depreme ilişkin açıklaması

İşte açıklama;

Brüksel, 06 Şubat 2023

 

Bölgede 100 yılı aşkın bir süredir görülen en şiddetli depremlerden biri olan ve Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin Gaziantep bölgesini vurdu ve komşu Suriye'yi de etkisi altına aldı.

 

Avrupa Birliği, AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirme talebinin ardından Türkiye için arama kurtarma ekiplerini hemen seferber etti.

 

Bölgedeki, ilk müdahale ekiplerine destek vermek için Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan on Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi hızla seferber edildi. İtalya ve Macaristan da kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermeyi teklif etti. AB'nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, gerekmesi halinde daha fazla yardımı koordine etmek için Türkiye'deki yetkililerle doğrudan temas halindedir.

 

AB'nin Copernicus uydu sistemi de acil durum haritalama hizmeti sağlamak üzere etkin hale getirildi.

 

AB ayrıca, insani yardım programları aracılığıyla, Suriye'de depremden etkilenenlere yardım için hazır olduğunu duyurdu.

 

Tüm düşüncelerimiz, hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle ve hayat kurtarmak için çalışan cesur ilk yardım ekipleriyle.

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