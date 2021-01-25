  • BIST 1.540
  • Altın 441,743
  • Dolar 7,4091
  • Euro 8,9910
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler için masaya oturdu

»
Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler için masaya oturdu
Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler için masaya oturdu

Türkiye ile Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak amacıyla 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmelerin 61'inci turu için bugün İstanbul'da masaya oturdu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığını bildirildi.

AA’nın aktardığına göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan'ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME ATİNA'DA

Görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alındı.

Taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

*Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Bizi tek adamlıkla suçladılar, şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor25 Ocak 2021 Pazartesi 13:12
  • Karamollaoğlu: Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir25 Ocak 2021 Pazartesi 12:41
  • Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde neler ele alınacak?25 Ocak 2021 Pazartesi 10:54
  • Çin'den Sipariş Edilen Kovid-19 Aşılarının İkinci Partisini Taşıyan Uçak Türkiye'ye Ulaştı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:40
  • Orhan Gencebay yine çukura düştü24 Ocak 2021 Pazar 23:05
  • Uğur Mumcu, bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı; "28 yıl geçti asıl failler hâlâ karanlıkta"24 Ocak 2021 Pazar 20:56
  • TC Sağlık Bakanı: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak24 Ocak 2021 Pazar 20:48
  • Ankara ve Atina beş yıl sonra yeniden masada24 Ocak 2021 Pazar 20:16
  • Ankara ve Atina beş yıl sonra yeniden masada24 Ocak 2021 Pazar 20:16
  • Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 277 yeni vaka 140 kişi hayatını kaybetti24 Ocak 2021 Pazar 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti