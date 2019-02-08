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Türkiye Ziraat odası başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu

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Muhammet Bulut, geçen günlerde güven tazeleyerek yeniden seçilmişti
Türkiye Ziraat odası başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut, otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi muhtarı Muhammet Bulut, iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi  evin yakınlarındaki markete gönderdi.

Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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