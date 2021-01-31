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Türkiye'de 6 bin 562 yeni vaka

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TC Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıkladı.
Türkiye'de 6 bin 562 yeni vaka

Ayın son tablosuna göre, 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

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