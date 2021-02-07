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Türkiye’de 6 bin 670 yeni vaka, 112 can kaybı

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte corona virüsten 112 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye’de 6 bin 670 yeni vaka, 112 can kaybı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte corona virüsten 112 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 317 oldu, 8 bin 201 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

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