Türkiye’de 6 bin 670 yeni vaka, 112 can kaybı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte corona virüsten 112 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 317 oldu, 8 bin 201 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.