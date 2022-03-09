Türkiye'de Akaryakıta Bir Zam Daha! Benzin 21 Lirayı, Motorin İse 25 Lirayı Geçti

Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen brent petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bugün bir kez daha zamlandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin fiyatı 21 lirayı, motorinin fiyatı ise 25 lirayı geçti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 79 kuruş, motorinin litresi ise 2 lira 25 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

SON BİR HAFTADA 6. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart tarihinde benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi 1 lira 44 kuruş arttı. 9 Mart (bugün) tarihinde benzinin litresi 1 lira 7 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 59 kuruş zamlandı. 10 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 79 kuruş, motorinin litresi ise 2 lira 25 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada benzin ve motorinin fiyatı 6. kez arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.