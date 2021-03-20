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Türkiye'de BioNTech aşısının testlerine başlandı

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5 bin 800 doz BioNTech aşısının test analizlerine başlandı. Test analizleri bu hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarlarında yürütülüyor. Sonrasında da testlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak
Türkiye'de BioNTech aşısının testlerine başlandı

BioNTech aşılarının test analizlerine başlandı. 5 bin 800 doz koronavirüs aşısının Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarlarında analizleri yapılıyor. Bu hafta itibariyle test analizleri Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarlarında yürütülüyor. Sonrasında da testlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

 

"4.5 MİLYON DOZ DAHA GELECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuya ilişkin şunları söylemişti: "Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5 bin 800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

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