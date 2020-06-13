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Türkiye'de Covid-19: Yeni vaka sayısı iki hafta sonra tekrar binin üzerine çıktı

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Türkiye'de Covid-19: Yeni vaka sayısı iki hafta sonra tekrar binin üzerine çıktı
Türkiye'de Covid-19: Yeni vaka sayısı iki hafta sonra tekrar binin üzerine çıktı

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, bin 195 yeni vaka tespit edildi. Bin 242 kişi ise iyileşerek hastalığı yendi. Yeni vakaların sayısı 30 Mayıs'tan beri ilk defa binin üzerine çıktı.

Böylelikle Türkiye genelindeki toplam vaka sayısı da 175 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü vaka sayısı 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım"

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