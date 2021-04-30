  • BIST 1.398
  • Altın 470,813
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Türkiye'de de ortaya çıkan Hint varyantı nedir; daha tehlikeli mi?

» »
Günlük rekor vaka ve ölümlerle Hindistan, dünyada Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
Türkiye'de de ortaya çıkan Hint varyantı nedir; daha tehlikeli mi?

Günlük rekor vaka ve ölümlerle Hindistan, dünyada Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarından sonra "B.1.617" adlı Hint varyantı dünya basının gündemine girdi. Bilim insanları, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da, "çifte mutasyonlu" Hint varyantının ülkede ve dünyada hızla yayıldığını ifade ediyor.

Son günlerde Covid-19 vaka sayısında dünya genelinde rekor üstüne rekor kıran, can kaybında 200 bin sınırını aşan ve sağlık sistemi çökmek üzere olan 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen artık bulunmuyor.

Ülke genelinde günlük 350 binden fazla yeni vaka tespit ediliyor, her gün en az 3 bin kişi Covid-19'dan ölüyor. Üstelik bu verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı tahmin ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Gevşeyen ülke Hindistan’a döner30 Nisan 2021 Cuma 17:05
  • Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da Kovid-19 Vakalarının Sayısı Tespit Edilenden Daha Fazla30 Nisan 2021 Cuma 14:10
  • Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 400 Bin30 Nisan 2021 Cuma 08:43
  • Bazı hastaların birden fazla Covid-19 mutasyonu taşıdığı görülüyor29 Nisan 2021 Perşembe 17:00
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 150 Milyonu Geçti29 Nisan 2021 Perşembe 12:30
  • Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti29 Nisan 2021 Perşembe 10:24
  • Pfizer CEO'su: Koronavirüs'e karşı ilaç gelecek yıl hazır olabilir28 Nisan 2021 Çarşamba 21:56
  • BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor28 Nisan 2021 Çarşamba 21:42
  • Uğur Şahin: Aşıların fikri mülkiyet haklarından vazgeçmek doğru değil28 Nisan 2021 Çarşamba 20:11
  • Hindistan'daki Covid krizi neden bütün dünya için tehlike oluşturuyor?28 Nisan 2021 Çarşamba 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti