Türkiye'de de ortaya çıkan Hint varyantı nedir; daha tehlikeli mi?

Günlük rekor vaka ve ölümlerle Hindistan, dünyada Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Günlük rekor vaka ve ölümlerle Hindistan, dünyada Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

İngiliz, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarından sonra "B.1.617" adlı Hint varyantı dünya basının gündemine girdi. Bilim insanları, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da, "çifte mutasyonlu" Hint varyantının ülkede ve dünyada hızla yayıldığını ifade ediyor.

Son günlerde Covid-19 vaka sayısında dünya genelinde rekor üstüne rekor kıran, can kaybında 200 bin sınırını aşan ve sağlık sistemi çökmek üzere olan 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen artık bulunmuyor.

Ülke genelinde günlük 350 binden fazla yeni vaka tespit ediliyor, her gün en az 3 bin kişi Covid-19'dan ölüyor. Üstelik bu verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı tahmin ediliyor.