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Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”

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LGBTİ+’ların iş ortamında maruz kaldığı ayrımcılığı araştıran yeni bir çalışmaya göre, özel sektör çalışanlarının yüzde 30,5’i, kamu çalışanlarının ise yüzde 59,7’si çalıştığı kurumda nefret söylemiyle karşılaşıyor.
Türkiye'de LGBTİ+ çalışan olmak: “İstifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”

"Patronum ‘Erkekleri çağıyorum, seni değil' diye herkesin ortasında beni rencide etmeye çalıştı.”

Oyuncu bir gey erkek, LGBTİ+'ların iş hayatını mercek altına alan yeni bir araştırmada, iş ortamında maruz kaldığı tacizi bu sözlerle anlatıyor. Kaos GL ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından yürütülen "Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2021 Araştırması”, Türkiye'de LGBTİ+'ların iş yeri ortamında karşılaştıkları zorluk ve ayrımcılıklara dikkat çekiyor. 

Bir çevrimiçi anket platformu üzerinden tamamlanan araştırmaya katılan özel sektör çalışanlarının yüzde 10,3'ü, kamu çalışanlarının ise yüzde 4,1'i işe alım sürecinde tamamen açık olduğunu beyan ettiğini söylüyor. İşyerinde tamamen açık olduğunu beyan eden özel sektör katılımcılarının oranı ise yüzde 17,2. Bu oran, kamu çalışanlarında ise yüzde 5.

Özel sektör araştırmasında işe alım süreçlerinde ayrımcılıkla karşılaştığını beyan edenlerin oranı yüzde 6,8. Kamu çalışanları arasında ise işe alım sürecinde ayrımcılıkla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorusuna, "Karşılaşmadım çünkü kimliğimi gizledim” cevabını verenlerin oranı, yüzde 47,5. Avukat bir gey erkek, iş görüşmesi sırasında maruz kaldığı ayrımcılığı, "Öncelikle kız arkadaşım olup olmadığı soruldu. ‘Yok' cevabını verdiğimde, ‘Erkeklerden hoşlandığın için mi' şeklinde bir yanıtla karşılaştım” sözleriyle anlatıyor. 

 

"Saçımı kız gibi niye uzatmadığım soruldu”

Bankacılık alanında uzman olarak çalışan gey erkek, "Önceki şirketimde mülakatı yapan yöneticinin kendi yöneticisine ‘İyi bir aday ama biraz efemine' şeklinde yorumu olduğunu o işe girdikten sonra öğrendim” derken, eğlence sektöründe organizasyon sorumlusu olarak çalışan interseks lezbiyen, "Saçımı kız gibi niye uzatmadığım gibi bir soru sorulmuştu. Daha önceki iş görüşmelerinde de bu tarz durumlar yaşamıştım” diye anlatıyor. Kamu çalışanı gey öğretmen, "Çok naifsiniz sizinle çalışmayız' dediler ve bu travma hala etkiliyor beni” sözleriyle açıklıyor.

Özel sektör çalışanlarının yüzde 12'si, kimlik ya da yönelimi nedeniyle işyerinde ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ediyor. "Benimle çalışmak istemeyen kişiler oluyor”, "Genel müdür tarafından istifa etmem için psikolojik şiddete maruz kaldım”, özel sektörde ayrımcılığa uğrayan çalışanların ifadelerinden bazıları… Öte yandan, araştırma, LGBTİ+'ların uğradıkları ayrımcılık karşısında genelde herhangi bir resmi kanala başvurmadıklarını gösteriyor. Ayrımcılığa maruz kalan 76 özel sektör çalışanından yalnızca 2'si kurum yetkililerine resmi yolla bildirimde bulunurken, kamuda resmi bildirimde bulunan yok. 

 

DW

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