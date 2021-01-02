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Türkiye’de Sağlık Bakanlığı İçin 55 Milyon Aşı Enjektörü Satın Alınacak

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Türkiye’de, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının ihtiyacı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek.
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı İçin 55 Milyon Aşı Enjektörü Satın Alınacak

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, enjektörler, DMO'nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak. Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak.

İstekliler, ihale dokümanlarını DMO'nun Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebilecek. Ayrıca, ihale evrakı "www.dmo.gov.tr" adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilirken, çıktısı alınabilecek, ayrıca bir doküman verilmeyecek.

İhaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek.

Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00'ye kadar teslim edilecek.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.

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