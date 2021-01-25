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Türkiye’de son 24 saatte 671 yeni hasta tespit edildi

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Türkiye’de son 24 saatte, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi vefat etti. 671 yeni hasta belirlendi. 6 bin 682 kişi daha COVID-19’u yendi.
Türkiye’de son 24 saatte 671 yeni hasta tespit edildi

Türkiye’de son 24 saatte, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, 137 kişi vefat etti. 671 yeni hasta belirlendi. 6 bin 682 kişi daha COVID-19’u yendi.

“Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 151 bin 109 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 642, hasta sayısı 671 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 6 bin 682. Son 24 saatte 137 hasta vefat etti, 6 bin 682 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, toplam ağır hasta sayısı bin 808, hastalarda zatüre oranı %4,7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 oldu. 

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