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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Başbakanlık himayelerinde, Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda Türkiye’deki deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okutuldu

Başbakanlık himayelerinde Din İşleri Başkanlığının koordinasyonunda 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları için Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim, Türkiye’den gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Dr. Hafız Fatih Koca, Ayasofya Camii İmam- Hatibi Hafız Ferruh Muştuer, Ayasofya Camii Baş Müzezzini Hafız Mehmet Hadi Duran, Eminönü Yeni Camiii İmam Hatibi Hafız Emrullah Akbaş ve Marmara Üniversitesi  Kur’an Eğitim Merkezi Müdürü Hafız Mustafa Yaşar tarafından okundu.

Depremlerde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler voleybol kafilesi ve diğer vatandaşların 40’ıncı günü münasebetiyle düzenlenen mevlidde 49 vatandaşın isimleri okundu.

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Mevlid-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, birçok bakan, milletvekili, askeri ve sivil yetkililer ile depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve diğer yakınlarıyla vatandaşlar dinledi.

Mevlidde hayatını kaybedenler için lokma da dağıtıldı.

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