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Türkiye’deki üçlü zirve Fransa’da kriz yarattı: Macron’u yerden yere vurdu

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Frasan, Nisan ayının başında yapılacak seçimlere hazırlanırken, dün canlı yayında Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından RMC’ye çıkan aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon çok sert açıklamalarda bulundu…
Türkiye’deki üçlü zirve Fransa’da kriz yarattı: Macron’u yerden yere vurdu

Frasan, Nisan ayının başında yapılacak seçimlere hazırlanırken, dün canlı yayında Fransa’nın önde gelen medya kuruluşlarından RMC’ye çıkan aşırı solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon çok sert açıklamalarda bulundu…

Son yapılan anketlerde yaklaşık yüzde 13 oy alarak Emmanuel Macron (yüzde 33.5) ve Marine Le Pen’in (yüzde 15) arkasından gelen aday, Fransa’nın Rusya-Ukrayna savaşındaki basiretsizliğini eleştirdi.

Melenchon, “AB’nin başkanı şu an sayın Macron. O da sürekli telefonda. Küba krizindeki sahneleri canlandırıyor. Kennedy gibi telefonda. Telefonu elinden bırakmıyor, konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz. Bu insanlar peki nerede görüşecek? Türkiye’de. Bu bir başarısızlıktır. Avrupa oyun dışı kaldı” dedi.

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