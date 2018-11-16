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Türksat 'Ultra HD 8K' test yayınıyla dünyada 3. oldu

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Dünyada "Ultra HD 8K" testi gerçekleştiren 3'üncü kuruluş olan Türksat AŞ, halen uyduda bu yayına devam eden tek kanal olarak dikkati çekiyor.
Türksat 'Ultra HD 8K' test yayınıyla dünyada 3. oldu

Türksat AŞTürksat-3A ve Türksat-4B uyduları üzerinden test yayınına başladığı "Ultra HD 8K" teknolojisini kullanan dünyadaki üçüncü kuruluş oldu.

AA muhabirinin, Türksat AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket Türksat-3A ve Türksat-4B haberleşme uyduları üzerinden dünyadaki en üst yayıncılık formatı olan Ultra HD 8K test yayınına başladı.

Ultra HD 8K test yayını, Türksat, Kızıl Elektronik, Vestel ve Socionext firmalarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri, Ultra HD 8K formatında çekilerek gerçeğe çok yakın yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildi.

Türksat'ın Ultra HD 8K test yayınına çıkması için yerli firmalar Kızıl Elektronik ve Vestel ciddi katkı sağladı. Milli encoder (kodlayıcı)-decoder (çözücü) üreten Kızıl Elektronik şirketinin Türksat için geliştirdiği offline 8K HEVC kodlayıcı sayesinde elde edilen görüntüler, 8K HEVC formatında kodlandı.

Uydu dönüşünde çıkılan 16APSK modülasyonlu RF sinyali, Kızıl Elektronik şirketince geliştirilen 16APSK RF çözücüyle çözüldü. 8K görüntülerin izlenebilmesi için Vestel 8K çözünürlüğünde televizyon yayını sağladı.

Ultra HD 8K teknolojisinin, HD yayının 16 katı çözünürlüğe sahip bir yayın teknolojisi bulunuyor. Ultra HD 8K teknolojisinin sağladığı çok yüksek çözünürlükle izleyiciler, çok ince detayları daha net görebiliyor. Ayrıca çok yüksek çözünürlük sayesinde, büyük boyutlu televizyonlarda yakından bakılsa bile görüntüler dağılmadan net bir şekilde izlenebiliyor.

Dünyadaki en üst yayıncılık formatı olan Ultra HD 8K teknolojisine yerli üreticilerle erken ve hızlı bir şekilde hazırlıklı olunması, bu tür teknolojilerin yaygınlaştığı dönemlerde, yerli firmalara söz konusu teknolojiyi dünyayla rekabet edecek şekilde ürün sunabilme imkanı verecek.

Ultra HD 8K teknolojisine ait ürünlerde milli teknoloji üreticilerinin vereceği olası katkılar, ithalatın azaltılmasını ve ihracatın artırılmasını sağlayacak.

Türksat, dünyada Japonya ve Lüksemburg firmalarının ardından Ultra HD 8K testi gerçekleştiren üçüncü kuruluş oldu. Diğer kuruluşlar kısa süreli testin ardından 8K sinyalini indirmesine karşın Türksat uyduda yayınına devam eden tek şirket olarak dikkati çekiyor.

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