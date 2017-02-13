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Tutkulu ilişkileri başlıca derdi: Aşk ısırığı nasıl geçer?

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Tutkulu ilişkileri başlıca derdi: Aşk ısırığı nasıl geçer?
Çiftler arası tutkulu bir yakınlaşma sonucu ciltte oluşan kızarıklıklar ve morluklar sosyal hayat içinde rahatsızlık yaratabiliyor. İşte aşk ısırığı ile ilgili merak edilenler...

Özel hayat herkes için önemli, fakat bazen özel anların izleri gün içinde kişileri hem utandıracak, hem de görünütünde değişikler meydana getirebilecek şekillerde ortaya çıkabiliyor. Tutkulu bir öpücük sonrası kalan izler nasıl giderilir. İşte aşk ısırığı ile ilgili ayrıntılar.

BOYUNDAKİ KIZARIKLIK NASIL GEÇER?

Vücudun bazı bölümlerine kan toplanmasıyla oluşan kızarıkların en bilinen yöntemi soğuk uygulanması. Kızarıklıktan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız gerdirdiğiniz derinin üzerine dolapta 15 dakika beklettiğiniz soğuk bir kaşıkla ısınana kadar bastırabilirsiniz.Bölgeye soğuk uygulanması konusunda kaşık gibi bir eşya bulamadığınız takdirde bozuk para da işinizi görecektir.

Muzun içinde bulunan bazı maddeler bu kızarıkları giderme noktasında gayet başarılı. Bir muzun kabuğunun iç kısmını kızarık bölgesine bastırarak bir süre tutarsanız kızarlıklığı giderdiğini görebilirsiniz.

Diş macununun o ferahlatıcı etkisi derinin altındaki kan akışını tetiklediği için, bölgedeki kanın dağılmasını sağlamak için diş macunu kullanabilirsiniz.

Bölgeye soğuk uygulanması konusunda kaşık gibi bir eşya bulamadığınız takdirde bozuk para da işinizi görecektir.

 

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