Tütün satışının sonuna mı geliniyor? İsveç'ten sonra o ülke de tütün ürünlerine yasak getiriyor.

Tütün satışının sonuna mı geliniyor? O ülke de tütün ürünlerine yasak getiriyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın tütün kullanımıyla mücadeleye yönelik politikası kapsamında 2050'den sonra ülkede sigaranın tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

RBK'nın ulaştığı bir belgenin kopyasına dayandırdığı haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı 2019-2030 döneminde tütün ürünlerinin tüketimiyle mücadeleye yönelik bir proje hazırladı.

İsveç, 2025 yılından itibaren sigara kullanımını bütünüyle yasaklıyor

Proje ile sigara kullanımının aşama aşama azaltılması ve 2050'den sonra tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklanması isteniyor.

2025'E KADAR SİGARA İÇENLERİN ORANININ YÜZDE 25'E DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

2019 yılında Rusların yüzde 30.9'u (40 milyon kişi) sigara içiyordu. Ancak proje kapsamında bakanlık bu oranın 2025 yılına kadar yüzde 25'e düşürmeyi planlıyor.

2040-2050 yılları arasında tütün ürünlerini kullanan Rusların oranının yüzde 5' düşmesi bekleniyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinin kullanımına yönelik daha önce de proje geliştirmişti.

2017-2022 yıllarını kapsayan projede 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının, ortak kullanımlı apartmanlarda, alışveriş merkezlerine, toplu taşıma duraklarında, alt ve üst geçitlerde, içinde çocuk varsa özel araçlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Bu proje doğrultusunda sigara içen çalışanların mesai saatlerinin uzatılması öngörülüyordu.