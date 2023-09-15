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Tuzlaspor'da şampiyonluk coşkusu

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Tuzlaspor’da şampiyonluk coşkusu
Tuzlaspor'da şampiyonluk coşkusu

 İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. ligine 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Tuzlaspor şampiyonluğu düzenlenen şampiyonluk gecesinde kutladı. Gazimağusa Glapsides Loof Beach de gerçekleştirilen şampiyonluk gecesine Tuzlaspor Kulübü başkanı Hüseyin Umay ve yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro, futbolcular, Gazimağusa bölge kulüp başkan ve yöneticileri, basın mensupları ve davetlilerin katıldığı gecede şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Yoğun geçen futbol sezonun ardından şampiyonluğun kutlanıldığı gecede oldukça samimi ortamda gerçekleştirildi. Şampiyonluk gecesinde Baran Akbal şarkıları ile geceye renk katarken, Tuzlaspor’un şampiyonluk gecesinde Gazimağusa Glapsides Loof Beach personelin yakın ilgisinden dolayı oldukça memnun kalınırken, güzel bir şampiyonluk gecesi geçirildi.  

İlkler Çok Özeldir

Tuzlaspor Kulübü başkanı Hüseyin Umay yaptığı konuşmada, süreç içerisinde çok büyük özveri ve disiplinli çalışmaların ardından ilk kez elde edilen şampiyonluğun çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, ilklerin çok özel olduğunu ve bunu başaran takım oyuncuları, antrenör, başkan, yönetim, taraftarlarımıza, destek olan katkı koyan sponsorlara ve emeği geçen herkesi kutlayarak teşekkür etti.

Hüseyin Umay, sezona şampiyonluk hedefiyle başlanıldığını ve ligin sonunda mutlu sona ulaşılarak tarihinde ilk kez BTM 2. Lig de şampiyon olduklarını belirterek, sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni sezonda İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. ligde 2023-2024 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele edeceklerini belirten başkan Hüseyin Umay, hedeflerini yine şampiyonluk olduğunu ve 1.lige yükselmek için gerekenin yapılacağını söyledi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen şampiyonluk gecesinde keyifli bir akşam geçirilirken, yapılan bağışlarla Tuzlaspor’a maddi olarak da destek ve katkılar sağlandı.

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