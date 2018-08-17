TV sunucusu: 2. Dünya Savaşı'nda komünist Japonya'yı yendik

Fox Tv'de yayınlanan 'Fox & Friends' programının sunucusu Earhardt, New York Valisi Andrew Cuomo'nın bir gün önce ifade ettiği "Amerika hiçbir zaman o kadar büyük değildi" söylemine cevap vermek istedi. Earhardt, 'Amerika'nın mükemmel bir ülke olduğunu' savunarak şunları söyledi:

"Biz komünist Japonya'yı yendik. Kadın ve erkeklerimizden, okyanus ötesinde giderek büyük ülkemiz için fedakarca savaşmalarını istedik ve bu yüzden özgür ve cesur insanların ülkesi olabildik. Biz dünyanın en cömert ülkesiyiz. Evet, bizim hatalarımız var, ama bu ülke yüzünden, bu dünya kesinlikle daha iyi bir yer. Biz harikayız."