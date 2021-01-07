Twitter, Facebook Ve Instagram Trump’ın Hesabını Askıya Aldı

Twitter, mesajlarını bu mecradan vermeyi seven ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkede kaos yaratan ve 4 kişinin öldüğü olayları savunan tweetlerini kaldırıldı ve hesabının 12 saatliğine askıya alındığını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre binasının basılmasına kadar uzanan olayları savunan tweetlerini kaldırıldı, hesabını kilitledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Şiddet tehditleri ve kural ihlalleri devam ettiği taktirde Donald Trump'ın hesabı tamamen kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sık sık Tweet atan Trump, Kongre'nin basılması ile ilgili de hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zamandır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş vatanseverlerin elinden bu derece kabaca ve zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar" ifadelerini kullanmıştı. "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın" diyen ABD Başkanı’nın bu tweetleri kısa süre sonra engellenmişti.

Aynı şekilde gün içinde Trump’ın mesajını engelleyen Facebook da benzer bir karar aldı. Trump'ın hesabını 24 saatliğine askıya alan Facebook, şirket kurallarının iki kez ihlal edildiğini tespit etmeleri nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. Instagram'da Trump'ın hesabını 24 saatliğine askıya aldı.