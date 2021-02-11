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Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump’ın hesabının açılmayacağını bildirdi

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Twitter’ın finans müdürü Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.
Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump’ın hesabının açılmayacağını bildirdi

Twitter’ın finans müdürü Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın finans müdürü Ned Segal eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi.

Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Trump’ın kapatılan Twitter hesabı hakkındaki soruyu cevaplandıran Ned Segal, kapatılan bir hesabın tekrar açılmasının mümkün olmadığını, bu yasağın kalıcı olduğunu belirtti.

Segal, “Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez.” dedi. Şirket politikalarının “insanların şiddete teşvik edilmediğinden emin olmak için” tasarlandığına ve “ihlalcilerin” geri gelmesine izin vermediğine değinen finans yöneticisi, Trump’ın tekrar ABD Başkanı seçilmesi durumunda bile kişisel Twitter hesabını kullanamayacağını net bir şekilde ifade etti.

6 Ocak’ta Trump yanlılarının Amerikan Kongresini basması sonrası, sosyal medya şirketleri Trump’ın hesaplarına ciddi sansür uygulamaya başlamıştı. Instagram ve Facebook, Trump’ın hesaba erişimini bir süreliğine engellerken, Twitter 8 Ocak itibarıyla Başkan’ın hesabını süresiz askıya aldığını duyurmuştu. 

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