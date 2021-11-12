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Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek

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Twitter daha önce otomatik kırpma uyguladığı fotoğrafları artık tam boyutlu olarak gösteriyor. Daha önce mobil uygulamada yapılan değişiklik şimdi web sürümde de yapıldı.
Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek

Twitter’da paylaşılan tüm resimler kullanıcıya 16:9 oranında gösteriliyordu. Twitter bu konuda ilk geri adımını atmış ve mobil uygulamada resimlerin orijinal en boy oranına sadık şekilde gösterimine başlamıştı. Şimdi de web sürümde aynı değişiklik yapıldı ve resimler tüm platformlarda tam haliyle gösterilmeye başlandı. Örneğin kare fotoğraf yüklediğinizde kare, dikey fotoğraf yüklediğinizde dikey olarak akışta görünüyor.

 

Platformlar arası fotoğraf paylaşımı kolaylaşacak

Twitter’ın bu değişikliğe gitmesi ile birlikte platformlar arası resim paylaşımı kolaylaşacak. Önceden Instagram ve Facebook için hazırlanan kare görseller, Twitter’a atıldığında Twitter görsele otomatik zoom yaparak 16:9 oranında gösteriyor ve saçma bir görüntü ortaya çıkıyordu. Resmin tam boyutlu halini görmek için üzerine tıklamak gerekiyordu. Bu sorun ortadan kalktı

 

T24

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