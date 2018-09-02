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UBP İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

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UBP İskele İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
UBP İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Metin Güllü UBP İskele İlçe Başkanlığına adaylığın sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte o açıklama;

Mensubu olduğum UBP’nin çok kıymetli üyeleri; son dönemde, gerek sosyal medyada gerek ise bazı haber sitelerinde, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olacağıma yönelik haberler çıkmıştır. Haberlerin çıktığı ilk günden bu yana şahsımı telefonla arayarak desteğini gösteren ve sosyal medya hesaplarından açık destek belirten tüm kardeşlerime, büyüklerime ve yoldaşlarıma teşekkür ederim. Zira vermiş olduğunuz destek beni gururlandırmış ve onurlandırmıştır. UBP İskele İlçe Başkanlığına aday olduğumu tüm kamoyunun bilgisine sunarım. Özelde partimiz genelde ise ülke siyaseti ve geleceğimiz için bugüne kadar gösterdiğim çaba, verdiğim uğraş artarak devam edecektir. Aday olan/olacak tüm arkadaşlarıma da başarılar diler, partimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.

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Metin Güllü UBP İskele İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.

UBP İskele İlçe Başkanlığı görevini Osman Kırşan yürütmekteydi. Kırşan'ın aday olup olmayacağı ise henüz kesin değil.

 

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