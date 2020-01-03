"UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir..."

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türk halkına verecek bir şeyi kalmamıştır. Ekonomik olarak en zor dönemlerden geçen Kıbrıs Türk yeni yılda ülkenin kalkınmasına yönelik adımlar beklerken, zam yağmuru ile karşı karşıya bırakılmıştır.

UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ülkede ardı ardına gelen zamları reddetmektedir.

YDP, UBP ve HP iktidar anlayışının ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini düşünmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse; yolları delik deşik olan bir ülkede, seyrüsefer zamları yapılmakta, halktan toplanan paraların nereye harcandığı bilinmemektedir.

İğneden ipliğe bir zam furyası ile karşı karşıyayız. Ülke iyi yönetilmiyor. Savruluyor.

Halkımız, geleceği ile ilgili derin endişe duymaktadır.

Başbakan Sayın Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ın tek hedefleri vardır. O da yeni bir koltuk aşkı. Tek gündemleri Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bunun dışında ülkedeki durumla ilgilenmek onlara zül gelmektedir. Bu anlayışı kabul etmiyoruz.

Bütçede bu kadar savurganlık varken, tasarruf yerine zam yaparak bütçe açığını kapamaya çalışmak tam bir acziyet örneğidir.

Tatar ve Özersay ikilisine çağrımız nettir. Bu ülke sizlerin makam hırslarınıza feda edilecek bir ülke değildir. Bir an önce aklınızı başınıza alın. Halkla dalga geçmeyi bırakın. Ülkeyi yönetemediğiniz apaçık ortadadır.

Çekip, gidin artık.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter