  • BIST 113.684
  • Altın 297,391
  • Dolar 5,9635
  • Euro 6,6574
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

"UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir..."

» »
"UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir..."
"UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir..."

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türk halkına verecek bir şeyi kalmamıştır. Ekonomik olarak en zor dönemlerden geçen Kıbrıs Türk yeni yılda ülkenin kalkınmasına yönelik adımlar beklerken, zam yağmuru ile karşı karşıya bırakılmıştır.

UBP ile HP, halkla dalga geçer bir anlayışla, zamları doğal olarak görmemizi beklemektedir.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ülkede ardı ardına gelen zamları reddetmektedir.

YDP, UBP ve HP iktidar anlayışının ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini düşünmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse; yolları delik deşik olan bir ülkede, seyrüsefer zamları yapılmakta, halktan toplanan paraların nereye harcandığı bilinmemektedir.

İğneden ipliğe bir zam furyası ile karşı karşıyayız. Ülke iyi yönetilmiyor. Savruluyor.

Halkımız, geleceği ile ilgili derin endişe duymaktadır.

Başbakan Sayın Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ın tek hedefleri vardır. O da yeni bir koltuk aşkı. Tek gündemleri Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Bunun dışında ülkedeki durumla ilgilenmek onlara zül gelmektedir. Bu anlayışı kabul etmiyoruz.

Bütçede bu kadar savurganlık varken, tasarruf yerine zam yaparak bütçe açığını kapamaya çalışmak tam bir acziyet örneğidir.

Tatar ve Özersay ikilisine çağrımız nettir. Bu ülke sizlerin makam hırslarınıza feda edilecek bir ülke değildir. Bir an önce aklınızı başınıza alın. Halkla dalga geçmeyi bırakın. Ülkeyi yönetemediğiniz apaçık ortadadır.

Çekip, gidin artık.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Ölüm kavşağı’nda eylem03 Ocak 2020 Cuma 17:24
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ve heyeti TDP’yi ziyaret etti03 Ocak 2020 Cuma 17:07
  • Yağmurlu hava çarşambaya kadar devam edecek03 Ocak 2020 Cuma 16:34
  • Anayasa Referandumuna doğru.. Bazı kamu görevlilerinin emeklilik yaşı yükseltiliyor!03 Ocak 2020 Cuma 16:12
  • “East-Med,Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik provokatif bir çaba"03 Ocak 2020 Cuma 15:33
  • Hür-İş, Yapılan zamları eleştirdi ve bu yaklaşımların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti03 Ocak 2020 Cuma 15:12
  • UBP Vekili Hasipoğlu: "Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı kararı yok hükmündedir"03 Ocak 2020 Cuma 14:33
  • HAKSEN: “Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘yeni zamları’ protesto ediyoruz”03 Ocak 2020 Cuma 14:10
  • İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor03 Ocak 2020 Cuma 13:22
  • Basın-Sen 48. yıldönümünü kutluyor03 Ocak 2020 Cuma 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti