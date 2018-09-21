UBP Kurultayı öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor... Hasipoğlu adaylıktan çekildi

Oğuzhan Hasipoğlu aday değil. Sürpriz aday Onalt.

UBP Mağusa İlçe Başkanı olmasına kesin gözle bakılan Oğuzhan Hasipoğlu, son anda adaylıktan çekildi.

Kurultay öncesi başkan Hüseyin Özgürgün’e yakınlığı ile bilinen Hasipoğlu’nun adaylıktan çekilmesi, dengeler açısından da büyük önem taşıyor.

Yerel seçim sürecinde başarısı ile dikkat çeken Hasipoğlu adaylıktan hangi gerekçe ile çekildi, henüz bilinmiyor. Buna karşın, ilçe başkanlığı İçin Hasan Onalt aday oldu.

İşadamı Hasan Onalt, “Kale Boya” markası ile bir bölge devi yaratmış durumda. Milletvekili seçimini kaybeden Onalt, aktif politikaya devam etmekte kararlı.

Onalt, daha önce adaylık İçin başvuran İsmail Özyurt ile yarışacak.

Seçim bu Pazar günü gerçekleştirilecek