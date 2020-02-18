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UBP'li Gündüz: Bize bir gün önceden bilgi verildi diye şikayet ediyorlar. Amerika’ya mı gidiyorlar?

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UBP Milletvekili Gündüz:“Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”
UBP'li Gündüz: Bize bir gün önceden bilgi verildi diye şikayet ediyorlar. Amerika’ya mı gidiyorlar?

 Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, yapılacak olan seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığın, bu seçimde Kıbrıs Türk halkının geleceğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TV Güneş’te “Parantez” programına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair  değerlendirmelerde bulunan Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekti.

Programda Gezici Araştırma Şirketi’nin  anket sonuçlarını da değerlendiren Gündüz, Gezici’nin ilk kez anket yapmadığını vurguladı.

Gündüz, kapalı Maraş’ta yapılan toplantı ile ilgili eleştirilere de  yanıt verdi.

“KİŞİSEL HIRSLARA BAĞLANILMAMALI”

Menteş Gündüz, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sadece bir seçim olmadığına vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının tarihi sürecine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk halkının eskiden yaşadığı badireleri atlatarak bugüne nasıl gelindiğini, 74’ten bu zamana tek bir kurşun atılmadan yaşandığını unutmadan, geleceğe güvenle bakarak adım atılması gerektiğini kaydeden Gündüz,  UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın bu doğrultuda ilerlediğini, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı karanlık günlere dönmemesi, ama bunu topla tüfekle değil, akıl yoluyla uluslararası arenada yapılması gerektiğini savunan biri olduğunu ifade etti.

Gündüz, bu seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusu olduğunu dile getirerek, “Ya çözüm olacak, ya çözülecek. Kişisel hırslara bağlanılmamalı” şeklinde konuştu.

 ANKET HAKKINDA…

Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonuçlarını da değerlendiren Gündüz, “Bu anketleri uygun görmeyen siyasi partiler uydurma diyor ama burada emek var” ifadelerini kullandı ve bu anketlerin ilk defa yapılmadığı söyledi.

Gündüz, Gezici’nin daha önce yaptığı anketlerde çıkan sonuçları da hatırlatarak, “Gezici, yaptığı anketler 3 aşağı 5 yukarı aynı çıktı” dedi ve halkın gözündeki durumun da bu olduğunu söyledi.

“KAPALI MARAŞ EZBERLERİ BOZDU”

Kapalı Maraş’ta yapılan yuvarlak masa toplantısında   muhalefetin bulunmaması eleştirilerine yanıt veren Gündüz, “Türkiye ve KKTC’den üst düzey davet yapıldı. Bize bir gün önceden bilgi verildi diye şikayet ediyorlar. Amerika’ya mı gidiyorlar?” şeklinde konuştu.

“Maraş’taki hak sahipleri ile ilgili yola çıkarak çalışma başlatıldı” ifadelerini kullanan Gündüz, “UBP gündem takip etmiyor, gündem yaratıyor. kapalı Maraş ezberleri bozdu” dedi.

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