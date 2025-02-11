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Üç gün boyunca hava yağmurlu

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Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Üç gün boyunca hava yağmurlu

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 12-15 derece, ikinci yarısında ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Hava Tahmin Raporuna göre, bugün, yarın ve perşembe günleri yağmurlu, haftanın geri kalanı ise parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe günü ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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