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Üç yaşındaki çocuk annesini kazara vurarak öldürdü

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Üç yaşındaki çocuk annesini kazara vurarak öldürdü
Üç yaşındaki çocuk annesini kazara vurarak öldürdü

ABD’de üç yaşındaki bir çocuk, annesini kazara tabancayla vurarak öldürdü.

Chicago’da kentindeki olayda, ailenin bir mağazanın otoparkına park ettikleri aracın dışında oturduğu ve çocuğun bir şekilde babasının silahını alıp annesini vurduğu belirtildi.

 

Polisin verdiği bilgiye göre hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Çocuğun babasının gözaltına alındığı ve henüz bir suçlama yapılmadığı öğrenildi.

Polis yetkilileri olayın önlenebilir bir kaza olduğuna dikkat çekerek, silahların kilitli ve güvenli tutulması konusunda uyardı.

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