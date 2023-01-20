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Uçaklar kalkamamıştı, nedeni açıklandı: ‘Personel dosyaları silmiş’

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ABD'de geçen hafta uçuşların durmasının nedeninin "insan hatası" olduğu açıklandı.
Uçaklar kalkamamıştı, nedeni açıklandı: ‘Personel dosyaları silmiş’

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), geçen hafta iç hat uçuşlarının durmasına neden olan sistem arızasının nedeninin belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, “Personel, birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildi” denildi.

FAA , geçen hafta pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAM) arıza nedeniyle tüm iç hat uçuşlarını durdurmuştu. Söz konusu arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı. FAA, yapılan incelemede arızanın nedeninin belirlendiğini açıkladı.

FAA’nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Notice to Air Missions (NOTAM) sisteminin geçen haftaki kesintisine ilişkin FAA incelemesinde, sözleşmeli personelin birincil veri tabanı ile yedek veri tabanı arasındaki senkronizasyonu düzeltmek için çalışırken istemeden dosyaları sildiğini belirledi. Şu ana kadar bir siber saldırı veya kötü niyet olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. FAA, kesintiye ilişkin koşulları araştırmaya devam ediyor. FAA, sistemde gerekli onarımları yaptı ve NOTAM sistemini daha dayanıklı hale getirmek için adımlar attı.”

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