  • BIST 7839.35
  • Altın 1891.415
  • Dolar 28.9254
  • Euro 31.1987
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATürkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açabilecek mi?

UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir

» »
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze’de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.
UCM Başsavcısı Han: Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engellemek savaş suçu olarak değerlendirilebilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesine atıf yaparak Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine derhal izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

UCM Başsavcısı Han, "(Gazze'de) Sivillere yönelik yardım malzemelerini kasten engellemenin UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu teşkil edebileceğini mümkün olan en açık ifadelerle yinelemek isterim" sözlerini kullandı.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da hükümet üyeleri Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamaları kullanmayacak30 Kasım 2023 Perşembe 18:04
  • Avrupa Adalet Divanı: AB'de kamu kurumları başörtüsü yasağı uygulayabilir29 Kasım 2023 Çarşamba 20:50
  • Yunan Bakan: Türkiye ile bizi birleştiren şeylere odaklanmaya karar verdik29 Kasım 2023 Çarşamba 10:54
  • Avrupalıların yüzde 38'i artık günde üç öğün yemek yiyemiyor28 Kasım 2023 Salı 17:27
  • Fransa, ülkenin prestijli Müslüman okuluna kamu desteğini kesme hazırlığında28 Kasım 2023 Salı 14:09
  • Avustralya tek kullanımlık elektronik sigara ithalatını yasaklıyor28 Kasım 2023 Salı 08:51
  • Birleşmiş Milletler de insani aranın uzatılması çağrısı yaptı27 Kasım 2023 Pazartesi 19:57
  • NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı27 Kasım 2023 Pazartesi 14:59
  • Almanya, İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi27 Kasım 2023 Pazartesi 13:06
  • Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı25 Kasım 2023 Cumartesi 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti