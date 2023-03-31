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UEFA’dan Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor’a ceza

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Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA'dan para cezası alırken; Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
UEFA’dan Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor’a ceza

UEFA’nın Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’a Avrupa maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği cezalar açıklandı.

UEFA, Fenerbahçe’ye Sevilla maçında yaşananlardan dolayı 44 bin Euro para cezasının yanı sıra bir sonraki Avrupa maçında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verdi.

Sivasspor’a ise Fiorentina maçında sahaya taraftar girmesi sebebiyle bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiği açıklandı. Ayrıca Hakan Arslan 3 maçtan men cezası aldı.

Trabzonspor’a da 20 bin Euro para cezası verildi.

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