Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus annelere seslenerek, "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." ifadelerini kullandı.

Hava sahasının tamamen kapatılmasını istediklerini belirten Vladimir Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da İskender füzesi atılıyor. Bize uçaklar lazım. Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz. Bu durum çok insanın hayatına mal oluyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de seslenen Zelenskiy, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız." dedi.