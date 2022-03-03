  • BIST 2.023,29
  • Altın 876.501
  • Dolar 14.1366
  • Euro 15.6041
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus annelere seslenerek, "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." ifadelerini kullandı.

Hava sahasının tamamen kapatılmasını istediklerini belirten Vladimir Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da İskender füzesi atılıyor. Bize uçaklar lazım. Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz. Bu durum çok insanın hayatına mal oluyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de seslenen Zelenskiy, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu03 Mart 2022 Perşembe 13:48
  • Rusya: Bazı ülkeler Rusya’ya savaş açmaya hazırlanıyor03 Mart 2022 Perşembe 13:17
  • Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması03 Mart 2022 Perşembe 12:32
  • Ukrayna bayrağı renkleri Time dergisinin kapağında03 Mart 2022 Perşembe 12:28
  • Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyonu geçti03 Mart 2022 Perşembe 12:06
  • Şimdi de Rusya'daki kedilere 'yaptırım'03 Mart 2022 Perşembe 11:31
  • Ukrayna'da son 24 saatte neler oldu?03 Mart 2022 Perşembe 10:27
  • Almanya'dan AB sınırlarında Ukrayna'dan gelenlere çifte standart uygulanmasına tepki02 Mart 2022 Çarşamba 18:05
  • Ukrayna: Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü02 Mart 2022 Çarşamba 17:20
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde02 Mart 2022 Çarşamba 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti