“Ukrayna işgali, Avrupa’da Rus ordusuna duyulan korkuyu azalttı”

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Rus ordusunun Ukrayna'da beklediği başarıyı sağlayamamasının Avrupa'da eskiden Rusya'nın askeri gücüne yönelik endişeleri büyük ölçüde azalttığını yazdı.

Gazete, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük kara savaşı olan Ukrayna işgalinde yaklaşık 2 hafta geride kalırken Rusya lideri Vladimir Putin'in askerilerinin “parçalanmış bir ordu” görüntüsü verdiği yorumunda bulundu. Rus birlikleri karşısında epey zayıf durumdaki Ukrayna ordusunun ise düşmanını birçok yerde geri püskürtmeyi başardığı ve ABD yetkililerinin tahminlerine göre 3 binden fazla Rus askerini öldürdüğü, çok sayıda Rus uçağı ve helikopterini düşürdüğü belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de çok sayıda kişi Rus saldırılarından kaçmak için metrolara sığındı.

TÜRK SİHALARI DA ETKİLİ OLDU

Yazıda, Ukrayna'nın Türkiye'nin verdiği SİHA'lar ve ABD'nin verdiği tanksavar füzelerle Rus ordusuna ciddi bir darbe indirdiği kaydedildi. Ayrıca Rus askerlerinin moralinin de yakıt ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle çok bozuk olduğu, bazılarının çatışmadan kaçmak için teslim olduğu ya da kendi araçlarına zarar verdiği belirtildi.

Öte yandan New York Times, birçok askeri uzmanın eninde sonunda Rus ordusunun Ukrayna birliklerine üstün geleceğini düşündüğüne dikkat çekti. Gazete, birçok askeri uzmana göre Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'da risklerden kaçınmaya çalıştığını, bu nedenle gelecek günlerde daha büyük bir güçle saldırabileceğini aktardı.

“PUTİN UZUN VADELİ BİR SAVAŞI KAYBEDEBİLİR”

Yine de Rus ordusunun nokta operasyonlar yerine kaçan sivilleri vurmasının Putin'in Ukrayna'da uzun vadeli bir savaşı kazanma şansını düşürdüğü vurgulandı. Yazıda, bu durumun Avrupa ordularının bir zamanlar Rusya'ya duyduğu korkuyu azalttığı, ayrıca Rusya'nın askeri stratejisindeki açıkların ortaya çıkmasının gelecek savaşlarda Avrupa ülkeleri ve ABD'nin elini güçlendireceği ifade edildi.

Estonya Genelkurmay Başkanı Martin Herem, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile düzenlediği son basın toplantısında “Bugün bu dev ordunun o kadar da büyük olmadığını gördük” demişti. Milley ise, Ukrayna halkının iradesinin, ordusunun savaş yeteneğinin ve liderliğin gücüne vurgu yapmıştı.