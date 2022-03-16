Ukrayna işgalinden sonra Rusya’da App Store, 7 bin uygulama kaybetti

Ülkenin Rusya’ya işgaline tepki olarak uygulamalar bir bir Rusya’daki AppStore’dan çekiliyor. Rusya’yı terk eden uygulama sayısındaki artış App Store ve Google Play verilerini sağlayan Sensor Tower’ın hazırladığı verilere de yansıdı.

Apple, güncelliğini yitirmiş ve terk edilmiş uygulamaları App Store’dan rutin olarak kaldırırken, işgal sonrası uygulamaların kaldırılmasında yüzde 105’lik bir artış görüldü.

İşgalden etkilenen tek ülke Rusya da değil. Ayrıca birçok yayıncı, Rusya’nın komşusu ve müttefiki Belarus’taki App Store’dan da uygulamalarını ve oyunlarını kaldırdı. Ülke, işgalin başlangıcından bu yana 5.900 uygulama kaybı gördü. 1-14 Şubat arasında kaldırılan 3.418 uygulamaya kıyasla uygulamaların kaldırılmasında yüzde 73’lük bir artış olduğu kaydedildi.

RUSYA’DAKİ ORGANİZASYONUNU DURDURAN ŞİRKETLER DE UYGULAMALARINI ÇEKTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla ABD ve müttefikleri geniş ekonomik yaptırımları yürürlüğe koymak için koordineli olarak çalışmalara başladı. McDonald’s, Apple, Microsoft, Disney, IKEA, H&M, Adidas ve Starbucks gibi dünyanın en tanınmış markalarından bazıları ve Visa, Mastercard ve Amex de dahil olmak üzere ödeme devleri Rusya’da iş yapmayı bıraktı. Bu durum da uygulamaların kaldırılmasıyla ilişkilendiriliyor. Örneğin; Coca-Cola, kısa süre önce Rusya’daki operasyonunu askıya alacağını duyururken ödül odaklı uygulamasını da Rusya’daki App Store’dan çekti.

Sporda da NFL, NBA, WWE ve Eurosport’tan uygulamalar, işgalin ardından Rusya’daki App Store’dan çekildi. Ayrıca MyFitnessPal, Kaiser Permanente’den sağlık uygulamaları ve çok sayıda küçük fitness, meditasyon ve yoga uygulaması da AppStore’dan çekilenler arasında. Bunlardan MyFitnessPal, hem iOS hem de Android’de olanlar da dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 4,2 milyon kurulumla Rusya’da oldukça popülerdi.

MOBİL OYUN DEVLERİ RUSYA’YI TERK EDİYOR

Rusya App Store; Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) da dahil olmak üzere yayıncıların en iyi oyunlarını kaybetti ve bunların çoğu ülkeyi terk edişlerini de halka duyurdu.

Örneğin, 9 Mart’ta Supercell, yeni indirmeler durdurulduğunu ve mevcut oyuncuların erişiminin askıya alındığını bir tweet ile duyurdu. Şirketin Rusya’daki App Store’dan çekilen oyunları arasında Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale ve Hay Day yer aldı. Oysa Clash of Clans, Rusya’da bugüne kadar hem iOS hem de Android’de 36 milyon yükleme gördü.

Bu arada Zynga, 8 Mart’ta Ukrayna’daki olayları büyük bir endişeyle izlediğini, Rusya ve Beyaz Rusya’dan ayrılacağını ve yardım kuruluşlarına bağışta bulunacağını söyledi. Yayıncı, Farmville 3, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Solitaire, Zynga Poker ve 2020’de satın aldığı Rollic Games gibi daha büyük oyunlar da dahil olmak üzere App Store’larından düzinelerce güdelik oyunu çekti.

Ayrıca Netflix, Flört uygulamaları Bumble ve Badoo da çekilen uygulamalar arasında yer aldı. App Store’dan yapılan diğer önemli kaldırmalar arasında Amazon’un IMDb’si, seyahat uygulaması Trivago, The Weather Channel (IBM), DAZN spor canlı yayını, AllTrails ve Google Home yer alıyor.

Kategorilere göre kaldırma açısından, Rusya App Store’dan en fazla kaldırılan uygulama türleri arasında oyunlar, yardımcı uygulamalar, müzik, işletme, eğitim ve sağlık yer alıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ HÂLÂ ÜST SIRALARDA

Ancak, tüm teknoloji devleri Rusya’nın App Store’undan tamamen çıkmış değil. Microsoft 4 Mart’ta Rusya’daki tüm yeni ürün ve hizmet satışlarını durdurduğunu ve o zamandan beri Solitaire, Majong, Wordament ve özellikle Minecraft gibi uygulamaları Rus App Store’dan kaldırdığını duyurdu. Ancak yine de Sensor Tower verilerine göre Microsoft’un Word, Office, Excel, Powerpoint, Teams ve Outlook’u üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Google, ülkedeki reklamcılık işinin askıya alınması da dahil olmak üzere Rusya’ya karşı çeşitli önlemler aldı, ancak üretkenlik uygulamaları Rusya’da hâlâ kullanılabilir durumda. Şu anda en iyi verimlilik uygulamaları tablosunda üst sıralarda Google’dan Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Asistan, Takvim, Drive, One ve Keep yer alıyor.

Adobe de, 4 Mart’ta Rusya’daki Adobe ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını durduracağını söyleyerek Rusya’dan ayrılma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, tüm Rus devlet medya kuruluşları için Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud ve Adobe Experience Cloud’a erişimi sonlandıracağını söyledi. O günden bu yana Adobe; Photoshop ve Illustrator gibi bazı uygulamalarını Rus App Store’dan kaldırdı, ancak Business uygulaması Adobe Reader dahil olmak üzere şu anda en iyi iş uygulamaları tablosunda 15. sırada.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI APPSTORE’DA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü Instagram, Rusya’da engellendi ve bu durum 80 milyon kullanıcıyı etkiledi. Ancak uygulama, App Store’dan gerçekten kaldırılmadığı için bugün ülke genelinde hala 34. sırada yer alıyor. 27. sırada ise YouTube yer alıyor, oysa YouTube, diğer platformlar gibi, Rus devlet medya kuruluşlarını yasakladı ve reklamları ve ödemeleri duraklattı.

VPN’LER ÜST SIRADALAR

Sosyal medya uygulamaları sıralamalarda en üstlerde yer alırken yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle VPN uygulamaları öne çıktı. Sensor Tower verilerine göre, en iyi 10 VPN uygulaması, ilk 10 uygulamanın yaklaşık 176.000 yüklemeye ulaştığı önceki döneme göre yüzde 2.286 artışla 24 Şubat ile 13 Mart arasında toplu olarak 4,2 milyon yüklemeye ulaştı. Firma, Cloudflare 1.1.1.1 ve Psiphon gibi uygulamaların da ilk 10’da göründüğünü belirtti.